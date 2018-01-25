На ОИ-2018 поедут 169 российских спортсменов

Заявка российских спортсменов на Олимпиаду-2018 включает 169 человек, заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«В настоящий момент совместно с национальными и международными федерациями утверждена окончательная заявка российских олимпийцев в составе 169 человек. В составе делегации - 340 человек», - пояснил Поздняков, отметив, что ведущие спортсены при этом в заявку не вошли.

Как рассказал министр спорта РФ Павел Колобков, атлеты сами смогут принять решение об участии в Олимпийских играх. По словам Позднякова, на данный момент нет ни одного отказа.

«При этом мы не исключаем возможности, что некоторые спортсмены могут в знак солидарности отказаться от участия», - добавил он.

Ранее сообщалось, что ФХР удалось отстоять хоккеистку Людмилу Белякову, не получившую приглашение на Олимпиаду. Также МОК не включил в список приглашенных пятерых хоккеистов, фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина, конькобежца Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и других.