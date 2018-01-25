Умер бывший полузащитник футбольного «Локомотива»

Бывший полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Алексей Павлов ушел из жизни в возрасте 56 лет. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте команды.

Спортсмен, выступавший за «железнодорожников» в 80-х годах, умер 23 января. «Мы выражаем соболезнования родным и близким Алексея Игоревича», – сказали в пресс-службе «Локомотива».

Алексей Павлов был игроком «Локомотива» на протяжении шести сезонов, отыграв в общей сложности за клуб более 100 матчей. После завершения карьеры работал футбольным тренером в детской школе и выступал за команду ветеранов «железнодорожников».