Лучшая российская хоккеистка Белякова не получила приглашения на Игры - 2018

Женская команда по хоккею допущена до Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

В тоже время четыре спортсменки из предварительной заявки не получили от Международного Олимпийского комитета (МОК) приглашения на участие в Играх-2018. Это Людмила Белякова, Анна Шибанова, Галина Скиба и Инна Дюбанок. Последние три были ранее отстранены МОК, сообщает портал «Sports.ru».

В Федерации хоккея России (ФХР), что Белякова не нарушала антидопинговых правил, а также не была участницей Игр в Сочи. Причина отстранения спортсменки выясняется.

Окончательный состав российской женской команды по хоккею будет объявлен 25 января.