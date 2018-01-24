Фуркад заступился за российских спортсменов, отстраненных от участия в Играх - 2018

Французский биатлонист Симон Фуркад прокомментировал отстранение российских спортсменов во главе с Антоном Шипулиным от участия в Олимпиаде – 2018 в Пхенчхане.

В интервью изданию Sports.fr. он рассказал, что ему на месте россиян было бы обидно расплачиваться за ошибки других. По словам Фуркада, дисквалификации должны быть подвергнуты только те спортсмены, которые были уличены в допинге, но отстранение не должно распространяться на всех российских атлетов.

«Я знаком с Антоном довольно долго, и у меня хорошие отношения с российской командой. Но это не значит, что я могу простить обман. Для всех должно быть одно правило. Спортсмены, пойманные на допинге, наказаны, все в порядке. Так должно быть со всеми, одно правило для всех», - приводит издание слова француза.

Во вторник стало известно, что Международный олимпийский комитет не допустил российского биатлониста Алексея Шипулина до участия в Олимпиаде - 2018 в Пхенчхане, несмотря на то, что он не замешан в допинговых скандалах.