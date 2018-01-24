МОК запретил болельщикам проносить флаг РФ на трибуны Игр в Южной Корее

Международный олимпийский комитет запретил проносить на трибуны Игр в Пхенчхане национальные флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде. Информация об этом появилась на официальном сайте организационного комитета Игр в Южной Корее.

Таким образом, под запрет попадает и российский триколор, поскольку РФ не считается страной-участницей Олимпиады, а отечественные атлеты будут выступать на соревнованиях в статусе «спортсменов-олимпийцев из России».

Ранее МОК исключил из списка приглашенных на Олимпийские игры российских атлетов ряд ведущих спортсменов РФ, в том числе фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина, конькобежца Виктора Ана, биатлонистов Антона Шипулина, Сергея Устюгова и других. Эти атлеты не упоминались в докладе Ричарда Макларена и имели безупречную допинговую историю, однако все равно получили отказ.

Олимпийский комитет России послал в МОК официальный запрос с просьбой объяснить мотивы отказа в приглашении для «чистых» российских спортсменов. Позже в Международном олимпийском комитете сообщили, что список приглашенных атлетов составлялся с установкой на «исключение малейших подозрений».