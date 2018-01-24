РФС оштрафовал главу пресс-службы «Спартака» за «тающие на солнце шоколадки»

Российский футбольный союз оштрафовал главу пресс-службы московского «Спартака» Леонида Трахтенберга за нарушение этики. Причиной стало видео, опубликованное в официальном Twitter клуба, на котором защитник «красно-белых» Георгий Джикия назвал своих бразильских одноклубников «шоколадками, тающими на солнце».

В тот день Джикия «управлял» аккаунтом команды и от своего лица публиковал записи. Этот пост вызвал возмущение у подписчиков, позже на него обратили внимание зарубежные СМИ, которые не упустили момент создать скандал на почве якобы расизма в клубе.

И если глава пресс-службы лишился 20 тысяч рублей за эту оплошность, то Джикия отделался «санкцией в виде замечания».

После публикаций в газетах FIFA осудила пост московского «Спартака», при этом вопрос о санкциях в отношении клуба Международная федерация футбола оставила на усмотрение РФС.