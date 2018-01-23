В МОК объяснили, почему не выдали приглашения на Олимпиаду российским спортсменам

Глава Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнерон объяснила, что отсутствие приглашений на Олимпиаду у ряда российских спортсменов не говорит о том, что они нарушили антидопинговые правила.

«При составлении списка приглашенных на Олимпиаду российских спортсменов специалисты постарались исключить малейшие сомнения или подозрения в их «чистоте» в отношении любого из приглашенных. И невключение в данный список не говорит о том, что тот или иной спортсмен был уличен в употреблении допинга или нарушении антидопинговых правил», - заявила Фурнейрон, слова которой приводит пресс-служба МОК.

Ранее МОК не включил в список приглашенных пятерых хоккеистов, фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина, конькобежца Виктора Ана, биатлонистов Антона Шипулина, Сергея Устюгова и других.