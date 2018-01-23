Пять хоккеистов сборной России не пустили на Олимпиаду

Пять хоккеистов сборной России не смогут помочь национальной команде на зимней Олимпиаде в Южной Корее.

МОК не прислал в адрес Федерации хоккея России приглашений Антону Белову, Алексею Береглазову, Михаилу Науменкову, Валерию Ничушкину и Сергею Плотникову.

Как отметили в ФХР, в МОК особо подчеркнули, что указанные хоккеисты не являются виновными в нарушении антидопинговых правил.

Федерация хоккея России запросила у МОК информацию о причинах отказа в приглашении указанных хоккеистов. Окончательный состав сборной России на Олимпиаду будет объявлен 25 января.

Стоит отметить, что административный и тренерский штабы сборной России допущены на Игры в полном составе.

На данный момент приглашение на Игры получили следующие хоккеисты: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Антон Бурдасов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Никита Гусев, Михаил Григоренко, Павел Дацюк, Василий Демченко, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Павел Красковский, Егор Коршков, Роман Любимов, Илья Любушкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Егор Рыков, Илья Самсонов, Андрей Светлаков, Илья Сорокин, Виктор Тихонов, Иван Телегин, Владимир Ткачев, Никита Трямкин, Максим Шалунов, Александр Шарыченков, Сергей Широков, Вадим Шипачев, Сергей Шумаков, Игорь Шестеркин, Динар Хафизуллин и Егор Яковлев.