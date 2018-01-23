Российского велогонщика сбила машина в Испании
Спортсмен Егор Силин не пострадал, однако из-за ДТП был сильно поврежден его велосипед.
Фото: Luc Claessen / ZUMAPRESS / Globallookpress
Во время тренировки в Испании российский велогонщик Егор Силин попал под машину. По словам самого спортсмена, он не пострадал.
«Велосипед ремонту не подлежит, а вот на мне ни царапинки», – цитирует велогонщика РИА Новости.
Отмечается, что ДТП, виновником которого стал водитель автомобиля, произошло рядом с домом Силина в Испании.
Спортсмен добавил, что, несмотря на неприятный инцидент, он продолжил тренировку на другом велосипеде.
Егор Силин выступает за португальскую команду Radio Pоpular Boavista.