Российского велогонщика сбила машина в Испании

Во время тренировки в Испании российский велогонщик Егор Силин попал под машину. По словам самого спортсмена, он не пострадал.

«Велосипед ремонту не подлежит, а вот на мне ни царапинки», – цитирует велогонщика РИА Новости.

Отмечается, что ДТП, виновником которого стал водитель автомобиля, произошло рядом с домом Силина в Испании.

Спортсмен добавил, что, несмотря на неприятный инцидент, он продолжил тренировку на другом велосипеде.

Егор Силин выступает за португальскую команду Radio Pоpular Boavista.