СМИ: Виктора Ана не допустили до Олимпиады-2018

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, имеющий российское гражданство, пропустит Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Сообщается также, что он и еще несколько коллег из сборной России упоминаются в докладе эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

Виктор Ан выступал за сборную Южной Кореи до 2011 года. В ее составе он стал трехкратным олимпийским чемпионом на Олимпиаде 2006 года в Турине, а также завоевал 18 золотых медалей на чемпионатах мира.

После травмы колена спортсмен потерял возможность выступать на родине и принял решение сменить гражданство. В составе российской сборной он выиграл три золотые награды на Играх в Сочи. В начале декабря Ан заявил о намерении поехать в Пхенчхан под олимпийским флагом, поскольку четыре года готовился к этим соревнованиям.