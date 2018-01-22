Криштиану Роналду разбили лицо во время матча Ла Лиги

Нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду разбили лицо во время матча чемпионата Испании против «Депортиво».

Инцидент произошел в тот момент, когда форвард «сливочных» оформил дубль. Защитник «Депортиво» Фабиан Шер ногой задел голову португальца, и Роналду получил рассечение под левым глазом.

На кадрах с игры видно, что кровь буквально залила лицо нападающего «Реала», он покинул поле и так и не вернулся в игру.

Матч проходил в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», несмотря на неприятный инцидент, хозяева одержали разгромную победу со счетом 7:1.