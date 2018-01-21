«Динамо» выкупило защитника сборной России у немецкого «Кельна»

Московское «Динамо» приобрело у немецкого «Кельна» Константина Рауша за полтора миллиона евро. Контракт с футболистом, никогда не игравшим в России, заключен до 2020 года, сообщает официальный сайт «Динамо».

Как рассказал гендиректор москвичей Евгений Муравьев, переход в «Динамо» был желанием самого футболиста.

«Константин хочет играть в России, чтобы быть на виду у тренеров национальной сборной в преддверии ЧМ-2018, а «Динамо» заинтересовано в сильном футболисте, который может вывести команду на новый уровень. И мы рады, что теперь Константин Рауш в «Динамо», - сказал он.

27-летний Рауш перебрался в Германию в возрасте шести лет и до вызова в национальную сборную России играл исключительно в немецких клубах, а также за молодежные сборные Германии разных возрастов.