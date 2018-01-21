Мутко пообещал «Ух!» от фигуристов на Олимпиаде
Виталий Мутко считает, что Россия вправе ожидать сильного выступления от российских фигуристов на предстоящей Олимпиаде в Южной Корее.
«Состав на Игры был ожидаем, без сюрпризов. Можно порадоваться - фигурное катание на Олимпиаде будет просто ух!», - заявил Мутко, слова которого приводит ТАСС.
Мутко подчеркнул, что в России появилась новая генерация фигуристов, которые и в следующем олимпийском цикле могут выступать на высочайшем уровне.
«Медведева - великая спортсменка, несмотря на то, что ей всего 18 лет. Женя не проигрывала весь олимпийский цикл. А сколько еще талантливых девочек за Загитовой и Медведевой! К примеру, Сотскова, которая стала четвертой на чемпионате Европы», - сказал Мутко.
Он также отметил хорошие перспективы российских пар и в мужском одиночном катании.
«На международной арене появилось новое имя - Дмитрий Алиев, который стал вторым на домашнем чемпионате Европы. Это новая плеяда, новая генерация спортсменов. Если мы так будем двигаться в фигурном катании, то и в следующем олимпийском цикле все будет хорошо», - подытожил вице-премьер РФ.