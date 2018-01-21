Мутко пообещал «Ух!» от фигуристов на Олимпиаде

Виталий Мутко считает, что Россия вправе ожидать сильного выступления от российских фигуристов на предстоящей Олимпиаде в Южной Корее.

«Состав на Игры был ожидаем, без сюрпризов. Можно порадоваться - фигурное катание на Олимпиаде будет просто ух!», - заявил Мутко, слова которого приводит ТАСС.

Мутко подчеркнул, что в России появилась новая генерация фигуристов, которые и в следующем олимпийском цикле могут выступать на высочайшем уровне.

«Медведева - великая спортсменка, несмотря на то, что ей всего 18 лет. Женя не проигрывала весь олимпийский цикл. А сколько еще талантливых девочек за Загитовой и Медведевой! К примеру, Сотскова, которая стала четвертой на чемпионате Европы», - сказал Мутко.

Он также отметил хорошие перспективы российских пар и в мужском одиночном катании.