Вратарь забил гол ударом через все поле

В матче очередного тура чемпионата Испании среди клубов второго дивизиона голкипер «Луго» Хуан Карлос помог своей команде победить клуб испанского города Хихон - «Спортинг».

На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, что в концовке встречи после розыгрыша углового у ворот хихонцев мяч отскочил на половину поля «Луго» и Хуан Карлос могучим ударом со своей половины послал мяч под перекладину противоположных ворот.

Этот гол позволил «Луго» победить со счетом 3:1.

When a goalkeeper scores a goal normally the opposition goalkeeper misjudges the bounce of the ball.Not Lugo's Juan Carlos. What a strike this was. No mercy whatsoever to Sporting Gijon's Diego Mariño. (Video via @LaLiga) pic.twitter.com/RrRdI8tC4S