Шипулин завоевал бронзу в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

В гонке преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, победителем стал норвежец Йоханнес Бе.

Спортсмен из Норвегии преодолел дистанция 12,5 километров и финишировал первым с результатом 31 минута 14,4 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место досталось французу Мартену Фуркаду, действующему обладателю Кубка мира – он пришел позже на 1 минуту 0,5 секунд и совершил один промах.

Бронза досталась российскому спортсмену Антону Шипулину – он уступил лидеру 1 минуту 18,4 секунды и совершил один промах на четырех огневых рубежах.

Шипулин второй раз занял третье место в текущем розыгрыше Кубка мира. 30-летний биатлонист является единственным спортсменом в российской сборной, которые в текущем сезоне попадал на подиум в личных гонках Кубка мира.

Кроме того, за свою карьеру Шипулин побеждал пять раз и дважды выигрывал гонки преследования.

Этап Кубка мира в Италии завершится 21 января. Он является последним стартом перед Олимпиадой, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты впервые за 5 лет выиграли «Рождественскую гонку» в Германии.