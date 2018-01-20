КНДР и Южная Корея пройдут на открытии ОИ-2018 под единым флагом

В штаб-квартире МОК прошла встреча представителей МОК, КНДР и Южной Кореи, на которой обсуждалось участие северокорейских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.

Глава МОК Томас Бах назвал заседание великим моментом для олимпийского движения и заявил, что Игры смогли открыть дверь для мирного диалога на Корейском полуострове.

При этом на время Олимпиады объединенная сборная Кореи сыграет на турнире под единым флагом.

Также МОК выделила дополнительные места и квоты для северокорейских спортсменов, которые планируют принять участие в Играх.