КНДР и Южная Корея пройдут на открытии ОИ-2018 под единым флагом
В Лозанне прошла встреча представителей КНДР и Южной Кореи, на котором обсуждалось участие спортсменов из КНДР на Играх в Пхенчхане.
Фото: Xu Jinquan / imago sportfotodienst / Globallookpress
В штаб-квартире МОК прошла встреча представителей МОК, КНДР и Южной Кореи, на которой обсуждалось участие северокорейских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.
Глава МОК Томас Бах назвал заседание великим моментом для олимпийского движения и заявил, что Игры смогли открыть дверь для мирного диалога на Корейском полуострове.
При этом на время Олимпиады объединенная сборная Кореи сыграет на турнире под единым флагом.
Также МОК выделила дополнительные места и квоты для северокорейских спортсменов, которые планируют принять участие в Играх.