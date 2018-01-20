Около 200 российских спортсменов примут участие в ОИ-2018 – Мутко

Бывший министр спорта РФ заявил, что всего в предварительном списке значились 358 спортсменов и он рассчитывает на то, что около 200 человек выступят в Пхенчхане.

«Полагаем, что команда будет в районе 200 человек. Окончательное число будет зависеть от игровых видов спорта, женской команды по хоккею», - приводит Мутко ТАСС.

Он также отметил, что российскую делегацию на Играх-2018 возглавит четырехкратный олимпийский чемпион, вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

Напомним, что на Олимпиаде-2018 российские спортсмены выступят под нейтральным флагом. Олимпийские игры - 2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.