Не буду прыгать выше головы - гонщик Сироткин о перспективах в «Формуле-1»

Российский автогонщик, новый пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин в ходе пресс-конференции в Москве заявил, что не станет прыгать выше своей головы и сделает то, на что способен, чего, по его мнению, достаточно.

Он также считает, что отсутствие должного опыта в «Королевских гонках» не станет для него проблемой, так как перед каждым этапом есть по 4 часа практики, наката на каждой трассе.

«Я представляю, что меня ожидает в "Формуле-1". Не является плюсом, конечно, что я не знаю многих трасс, но на каждом этапе есть по 4 часа практики, наката. Не думаю, что это вызовет проблемы, плюс у нас в команде есть замечательный симулятор», - сказал Сироткин.

По словам спортсмена, он будет выступать в «Формуле-1» в следующем сезоне под номером 35.

«Не то чтобы я слишком суеверный, но по жизни числа 3, 5, 6, даже 27 — не то что были счастливыми, но… 35 — хорошая комбинация», - сказал он.

Он отметил, что другие номера заняты, так что счастливым этот номер придется делать самому.

Ранее сообщалось, что Сироткин стал третьим в истории российским гонщиком, получившим место боевого пилота команды «Формулы-1» после Виталия Петрова и Даниила Квята. Он будет выступать за команду Williams.