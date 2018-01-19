Пеле экстренно госпитализирован

«Король футбола» упал в обморок и был доставлен в клинику, где врачи диагноситровали у легендарного нападающего сильное истощение.

Как сообщили в Ассоциации спортивных журналистов Бразилии, врачи ввели Пеле капельницы и провели полную диагностику, но никаких более серьезных диагнозов установлено не было.

Как отмечает Daily Mail, приезд именитого бразильца в Лондон в январе отменен.

77-летний Пеле в последние годы перенес операцию на бедре, а также лежал в больнице из-за проблем с почками и предстательной железой.

На жеребьевке ЧМ-2018 в Москве единственный игрок, выигрывавший три чемпионата мира, появился на инвалидной коляске.