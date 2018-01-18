Представлены эскизы формы российских спортсменов на ОИ-2018
Официальный экипировщик Олимпийской сборной России компания ZAsport представила эскизы «нейтральной» формы российских спортсменов на зимних Играх 2018 года.
Фото: zasport.com
По задумке создателей, спортсменов оденут в парки, куртки, спортивные костюмы и свитшоты с предложенным ранее МОК логотипом Olympic Athlete from Russia (Олимпийский атлет из России).
Основными цветами коллекции станут серый красный и белый. Форма выполнена в соответствии с требованиями МОК и не содержат символику РФ, сообщает официальный сайт компании.
Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.