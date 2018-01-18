Российская легкоатлетка Ласицкене установила лучший результат сезона в мире
Предыдущее достижение так же принадлежало ей – 2,00 метра в Минске.
Фото: Foto Olimpik / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Двукратная чемпионка мира российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала победительницей в прыжках в высоту на мемориале Николая Озолина и Владимира Дьячкова в столице.
Спортсменке удалось преодолеть планку высотой 2,01 метра, в результате чего она показала лучший результат мира в сезоне.
Кроме того, предыдущее достижение так же принадлежало ей – 2,00 метра в Минске, сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что в Совфеде подготовили проект санкций против лиц, причастных к отстранению сборной РФ от Олимпиады-2018.