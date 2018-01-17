Южная Корея и КНДР выставят единую команду по хоккею на Олимпиаде-2018

Южная и Северная Корея достигли договоренности об объединении женской хоккейной сборной для выступления на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Также представители обеих стран договорились пройти на церемонии открытия Игр под единым флагом.

Ожидается, что эти договоренности будут озвучены во время встречи делегатов Южной Кореи и КНДР с главой МОК Томасом Бахом 20 января.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.