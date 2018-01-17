Сборная России по футболу оригинально поздравила подписчиков соцсетей со всемирным днем The Beatles

Российская футбольная сборная необычным образом поздравила подписчиков в социальных сетях со всемирным днем The Beatles, опубликовав в Twitter фото, на котором Александр Кокорин, Алан Дзагоев, Федор Смолов и Александр Самедов предстали в образе участников легендарной рок-группы.

Вглядевшись в отредактированный снимок можно заметить, что Дзагоев очень похож на Ринго.

«Как теперь это развидеть?», - прокомментировал снимок в своем Twitter Eurosport.