Сборная России по футболу оригинально поздравила подписчиков соцсетей со всемирным днем The Beatles
Футболисты сборной предстали перед пользователями Интернета в образе участников легендарной рок-группы.
Фото: Bai Xuefei Xinhua/Globallookpress
Российская футбольная сборная необычным образом поздравила подписчиков в социальных сетях со всемирным днем The Beatles, опубликовав в Twitter фото, на котором Александр Кокорин, Алан Дзагоев, Федор Смолов и Александр Самедов предстали в образе участников легендарной рок-группы.
Вглядевшись в отредактированный снимок можно заметить, что Дзагоев очень похож на Ринго.
«Как теперь это развидеть?», - прокомментировал снимок в своем Twitter Eurosport.
Твиттер сборной России прифотошопил на фотку The Beatles игроков, и оказалось, что Дзагоев – вылитый Ринго.Как теперь это развидеть? 🤣➡ https://t.co/MApQlgw9v8 pic.twitter.com/rdpOnbpn1J— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 16 января 2018 г.