Роналдиньо завершил спортивную карьеру
Об уходе легенды футбола из спорта сообщил его брат и агент Роберто де Ассиш.
Фото: D.Nakashima AFLO/Globallookpress
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо завершил свою спортивную карьеру. Об этом сообщил брат и агент спортсмена Роберто де Ассиш.
«Роналдиньо завершил карьеру. Все, конец. Возможно, мы придумаем что-нибудь большое после ЧМ-2018, в августе. Организуем события в Бразилии, Европе и Азии. Ну и, естественно, организуем матч со сборной Бразилии», – приводит Globo Esporte слова Де Ассиша.
Роналдиньо за 20 лет спортивной карьеры играл за такие команды, как «Барселона», «Милан», «ПСЖ», а также за бразильские клубы. Последним клубом 37-летнего футболиста был индийский «Драконы Дели».
Роналдиньо является чемпионом мира-2002, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Франции, а также победителем Лиги чемпионов.