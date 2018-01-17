Роналдиньо завершил спортивную карьеру

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо завершил свою спортивную карьеру. Об этом сообщил брат и агент спортсмена Роберто де Ассиш.

«Роналдиньо завершил карьеру. Все, конец. Возможно, мы придумаем что-нибудь большое после ЧМ-2018, в августе. Организуем события в Бразилии, Европе и Азии. Ну и, естественно, организуем матч со сборной Бразилии», – приводит Globo Esporte слова Де Ассиша.

Роналдиньо за 20 лет спортивной карьеры играл за такие команды, как «Барселона», «Милан», «ПСЖ», а также за бразильские клубы. Последним клубом 37-летнего футболиста был индийский «Драконы Дели».

Роналдиньо является чемпионом мира-2002, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Франции, а также победителем Лиги чемпионов.