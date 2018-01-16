Российский гонщик Сергей Сироткин будет выступать в «Формуле-1»

Россиянин Сергей Сироткин в новом сезоне будет выступать в «Формуле-1» за команду Williams, сообщается на официальном сайте команды. Сам спортсмен заявил, что счастлив в связи с присоединением к Williams.

«Сказать, что я счастлив и горжусь тем, что присоединился к такой известной команде, как Williams, было бы преуменьшением. Я проделал огромную работу, очень рад и благодарен всем», - сказал Сироткин.

Он отметил, что достичь своей мечты ему помогли коллеги по команде, и все произошедшее – результат их совместных усилий. А также заверил, что приложит все усилия, чтобы добиться успеха команды.