Нурмагомедов сообщил, когда состоится его следующий бой
Готовиться к поединку россиянин начнет уже в феврале текущего года.
Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в UFC, проведет свой следующий бой в апреле 2018 года.
По словам спортсмена, подготовка к поединку начнется уже в феврале, для чего Нурмагомедов отправится в США.
Как сообщает «Советский спорт», имя своего соперника россиянин не назвал.
На счету Нурмагомедова 25 профессиональных боев, в каждом из которых он одержал победу.