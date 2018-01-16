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Нурмагомедов сообщил, когда состоится его следующий бой

Роман Захаров
01:51 16.01.2018
Готовиться к поединку россиянин начнет уже в феврале текущего года.
Нурмагомедов сообщил, когда состоится его следующий бой
Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в UFC, проведет свой следующий бой в апреле 2018 года.

По словам спортсмена, подготовка к поединку начнется уже в феврале, для чего Нурмагомедов отправится в США.

Как сообщает «Советский спорт», имя своего соперника россиянин не назвал.

На счету Нурмагомедова 25 профессиональных боев, в каждом из которых он одержал победу.

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