Нурмагомедов сообщил, когда состоится его следующий бой

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, выступающий в UFC, проведет свой следующий бой в апреле 2018 года.

По словам спортсмена, подготовка к поединку начнется уже в феврале, для чего Нурмагомедов отправится в США.

Как сообщает «Советский спорт», имя своего соперника россиянин не назвал.

На счету Нурмагомедова 25 профессиональных боев, в каждом из которых он одержал победу.