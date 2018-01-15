Конец эпохи: Бьорндален не попал в состав сборной Норвегии на ОИ-2018

Как сообщил глава Национального олимпийского комитета Норвегии Туре Эвребе, 43-летний биатлонист, который готовился выступить на своей седьмой Олимпиаде, не соответствует необходимым критериям отбора МОК.

По словам Эвребе, личные результаты биатлониста в гонках Кубка мира недостаточно хороши, чтобы это позволило ему поехать в Пхенчхан, приводит слова чиновника Eurosport.

Для попадания на Олимпиаду необходимо было дважды финишировать в гонках Кубка мира не ниже 12-го места и хотя бы однажды попасть в шестерку лучших, однако результаты норвежца в этом сезоне удручают: лишь 42-е место в общем зачете Кубка мира, а в лучшей своей гонке он финишировал лишь 18-м.

Свое первое олимпийское золото Бьорндален выиграл в 1998 году на Олимпиаде в Ногано, а на Играх-2002 года выиграл четыре золотых медали. Всего на его счету 13 олимпийских медалей, включая две золотые на Играх-2014 в Сочи.

Ранее тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе рассказал, что он может не допустить Уле-Эйнара Бьорндалена до Олимпийских игр в следующем году, поскольку его не удовлетворяет форма спортсмена.