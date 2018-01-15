Более двух миллионов заявок на покупку билетов на матчи ЧМ-2018 подали россияне
На покупку билетов на матчи предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в России, подано более трех миллионов заявок.
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Число заявок на покупку билетов на посещение матчей ЧМ-2018 в России перевалило за три миллиона, сообщили в FIFA.
Сейчас идет второй этап продаж, который завершится 3 апреля. Если количество заявок превысит количество доступных мест, то билеты будут распределяться случайным образом.
Больше всего заявок – почти две трети – подали российские болельщики. Среди зарубежных стран лидируют Германия, Испания, Аргентина, Бразилия, США и Китай.
Ранее сообщалось о том, что число доступных билетов на матчи мирового первенства будет увеличено.