Более двух миллионов заявок на покупку билетов на матчи ЧМ-2018 подали россияне

Число заявок на покупку билетов на посещение матчей ЧМ-2018 в России перевалило за три миллиона, сообщили в FIFA.

Сейчас идет второй этап продаж, который завершится 3 апреля. Если количество заявок превысит количество доступных мест, то билеты будут распределяться случайным образом.

Больше всего заявок – почти две трети – подали российские болельщики. Среди зарубежных стран лидируют Германия, Испания, Аргентина, Бразилия, США и Китай.

Ранее сообщалось о том, что число доступных билетов на матчи мирового первенства будет увеличено.