Макгрегора могут лишить чемпионского пояса UFC

Президент UFC Дана Уайт заявил, что действующий чемпион организации в легком весе Конор Макгрегор будет лишен своего титула. За обладание чемпионским поясом, по его словам, сразятся Хабиб Нурмагомедов из России и Тони Фергюсон из США.

«Если Макгергор будет драться в сентябре (2018 года), то это будет почти через два года после его последнего боя в ММА. Такого не должно быть: это несправедливо по отношению ко всем остальным. <…> Мы сделаем бой Хабиба (Нурмагомедова) против Тони (Фергюсона) – сейчас мы работаем над этим. Когда Конор вернется, он сразу получит бой с чемпионом», – приводит MMA Junkie слова Уайта.

По предварительным данным, ориентировочно бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет в апреле этого года.