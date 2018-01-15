Плющенко предложил урезать зарплату футболистам до 30 тысяч рублей
По словам спортсмена, для повышения эффективности работы футболистов их нужно поощрять премиальными бонусами за забитые голы.
Фото: Pravda Komsomolskaya Russian Look / globallookpress
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко предложил сократить заработную плату футболистам до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Р-Спорт».
«У нас есть хорошие игроки, но предлагаю уменьшить им зарплату, и тогда все заиграют еще лучше», – сказал Плющенко.
По словам спортсмена, для повышения эффективности работы футболистов их нужно поощрять премиальными бонусами за забитые голы.