Плющенко предложил урезать зарплату футболистам до 30 тысяч рублей

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко предложил сократить заработную плату футболистам до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«У нас есть хорошие игроки, но предлагаю уменьшить им зарплату, и тогда все заиграют еще лучше», – сказал Плющенко.

По словам спортсмена, для повышения эффективности работы футболистов их нужно поощрять премиальными бонусами за забитые голы.