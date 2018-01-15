Экипаж Сотникова одержал победу на восьмом этапе «Дакара-2018»

Экипаж Дмитрий Сотникова российской команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем в зачете грузовиков на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар», который проходит на территории Боливии.

Сотникову удалось преодолеть спецучасток длиной 380 километров с результатом 4 часа 23 минуты и 32 секунды, передает ТАСС.

Серебро досталось экипажу аргентинца Федерико Вильягры на «Ивеко» - экипаж уступил победителю 5 минут и 11 секунд.

Третье место досталось экипажу «Камаз-мастер» под управлением Айрата Мардеева (+6,28).

Россиянин Эдуард Николаев, лидирующий в общем зачете, занял четвертое место с отставанием на 8 минут и 33 секунды.

Ранее сообщалось, что экипаж Николаева занял третье место на седьмом этапе ралли «Дакар».