Нападающий футбольного клуба ЦСКА Жамалетдинов получил травму связок голеностопа

У российского нападающего московского футбольного клуба ЦСКА Тимура Жамалетдинова медики диагностировали травму связок правого голеностопного сустава.

«У нападающего Тимура Жамалетдинова была диагностирована травма связок правого голеностопного сустава», — информирует пресс-служба ЦСКА.

В сообщении также говорится, что «на первом сборе форвард будет заниматься по индивидуальной программе».

20-летний Жамалетдинов в текущем сезоне провел 17 матчей в составе ЦСКА, в которых забил два гола.