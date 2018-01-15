Нападающий футбольного клуба ЦСКА Жамалетдинов получил травму связок голеностопа
Московские «армейцы» проводят первый зимний сбор в испанском Кампоаморе.
Фото: Carlos Palma/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
У российского нападающего московского футбольного клуба ЦСКА Тимура Жамалетдинова медики диагностировали травму связок правого голеностопного сустава.
«У нападающего Тимура Жамалетдинова была диагностирована травма связок правого голеностопного сустава», — информирует пресс-служба ЦСКА.
В сообщении также говорится, что «на первом сборе форвард будет заниматься по индивидуальной программе».
20-летний Жамалетдинов в текущем сезоне провел 17 матчей в составе ЦСКА, в которых забил два гола.