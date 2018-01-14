Экс-президент FIFA признался в получении денег из Германии после выбора страны хозяйкой ЧМ-2006

Бывший вице-президент Международной федерации футбола (FIFA) Мохаммед бин Хаммам подтвердил, что получил со счета оргкомитета чемпионата мира 2006 года в Германии 6,7 миллиона евро после выборов страны хозяйкой турнира.

В то же время он подчеркнул, что полученные средства не были связаны с процедурой выборов места проведения турнира, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

«На мой счет действительно было зачислено 6,7 миллиона евро. Деньги поступили из Германии. Но мне бы хотелось понять, зачем было подкупать меня за то, что вы уже и так получили», – говорится в сообщении.

Согласно данным газеты Spiegel, Германия подкупила четырех спортивных функционеров в исполкоме FIFA для получения права проведения чемпионата мира – 2006. По информации портала, для подкупа был создан специальный секретный фонд, а возглавлявший оргкомитет ЧМ-2006 Франц Беккенбауэр знал об этом.

Мохаммед бин Хаммам был пожизненно отстранен от футбола в 2011 году из-за участия в коррупционных схемах. В частности, по данным FIFA, он покупал голоса на выборах президента организации 2011 года, потратив на это около 400 тысяч долларов в пользу своей кандидатуры.