СМИ: «Реал» купит Неймара и продаст Роналду

Президент мадридского клуба «Реал» заинтересован в том, чтобы подписать контракт с форвардом французского «ПСЖ» Неймаром. Об этом сообщает Cadena SER.

Покупка бразильца может стать приоритетной трансферной целью «Реала», чтобы убедить «ПСЖ» продать игрока, мадридский клуб готов включить в сделку нападающего Криштиану Роналду.

Переход Неймара может обойтись мадридскому клубу в 400 миллионов евро.

В августе 2017 года бразилец перешел в «ПСЖ» из «Барселоны», за которую он выступал с 2013 года. В составе каталонского клуба он два раза становился чемпионом Испании, трижды – обладателем Кубка страны и один раз – Суперкубка Испании.