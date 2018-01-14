Экипаж Николаева занял третье место на седьмом этапе ралли «Дакар»

Экипаж Эдуарда Николаева, представляющий российскую автогоночную команду «КАМАЗ-мастер», занял третье место на седьмом этапе ралли «Дакар-2018» в зачете грузовиков в Боливии.

Участникам заезда предстояло проехать спецучасток протяженностью 425 километров. Первым этот путь преодолел за 4:10:40 секунд экипаж голландца Тони ван Генугтена. Вторым до финиша добралась команда аргентинца Федерико Вильягра.

Несмотря на третье место на седьмом этапе ралли «Дакар» Эдуард Николаев продолжает лидировать в общем зачете с результатом 23:43.01. Он также одержал победу на пятом этапе марафона в Перу.

Финал ралли-рейда «Дакар-2018» состоится 20 января в аргентинской Кордове.