Санкт-Петербург может принять ЧМ по хоккею 2024 года – Третьяк

Федерация хоккея России (ФХР) планирует предложить в качестве претендента на проведение первенства в 2024 году Санк-Петербург. Об этом в эфире YouTube-канала ФХР сообщил Владислав Третьяк.

«Как известно, юношеский чемпионат мира в этом году будет проходить в Челябинске и Магнитогорске. И еще мы хотим, чтобы взрослый чемпионат мира в 2024 году прошел в Санкт-Петербурге, там строится еще один стадион, улучшается инфраструктура. Предпосылки есть, постараемся добиться, чтобы чемпионат мира прошел у нас», - заявил глава федерации во время трансляции матча за третье место женского молодежного чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) в Дмитрове.

Ранее Санкт-Петербург уже проводил чемпионаты мира по хоккею в 2000 и 2016 годах. Тогда матчи первенства проходили в двух городах, помимо Северной столицы их принимала Москва.

Женский молодежный Чемпионат мира по хоккею в Дмитрове завершился победой сборной США, которая в финале обыграла команду Швеции со счетом 9:3.