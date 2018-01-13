Мастер-шоу звезд КХЛ прошло в Астане

В Континентальной хоккейной лиге состоялся «звездный уик-энд», во время которого ведущие хоккеисты выясняли, кто из них лучший из лучших.

Во время мастер-шоу, которое прошло в Астане, определились самые искусные исполнители буллитов, обладатели сильнейшего броска и самые быстрые игроки КХЛ. Увереннее других испытания прошли игроки дивизиона Харламова.

Примечательно, что эту победу они одержали накануне дня рождения самого Валерия Харламова. В воскресенье величайшему мастеру, который стал главной легендой нашего хоккея, исполнилось бы 70.