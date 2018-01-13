Российский теннисист Даниил Медведев впервые выиграл турнир ATP

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса де Минора в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Турнир проходил в австралийском Сиднее. Двадцатиоднолетний россиянин, проиграв стартовую партию, одолел хозяина поля в трех сетах со счетом 1:6, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

Медведев впервые в своей профессиональной карьере стал победителем ATP. Призовой фонд турнира в Сиднее составляет 468,9 тысячи долларов.