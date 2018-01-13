РФС огласил имена 11 игроков, чьи пробы были в списке FIFA

Российский футбольный союз опубликовал имена футболистов, чьи пробы затребовали в Международной федерации футбола.

В списке, который РФС направил в письме к FIFA, значатся 11 игроков: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Петр Немов, пишет «Чемпионат».

РФС сделал запрос в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), там сообщили, что пробы этих футболистов чисты. Главный врач сборной России подтвердил данную информацию.