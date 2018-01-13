Он был небожитель для нас – Фетисов вспоминает о первой встрече с хоккеистом Харламовым

В эти выходные по всей России пройдут матчи в честь легенды советского хоккея. Валерию Харламову исполнилось бы 70 лет. За свою не слишком долгую, но невероятно яркую карьеру он навсегда прославил свой 17-й номер и всю страну.

Харламов несколько раз становился чемпионом мира и Олимпийских игр. По обе стороны океана ему подражали, его боялись, но для многих он так и остался недосягаем.

Любопытно, что мать будущего хоккеиста Кармен Ориве-Абад, которую дома называли Бегонией, была по национальности басконкой. Она приехала в СССР маленькой девочкой из охваченной гражданской войной Испании.

Валерию достался материнский темперамент. Настоящий тореадор на льду, в семье он был совершенно другим человеком: безумно любил жену и детей, тем более что виделись не так часто. В советские времена хоккеисты жили не дома, на базе клуба.

«Фактически все жены игроков приезжали на хоккей, потому что ребята после игр очень быстро мылись, собирались и выходили. И вот в этот промежуток времени, до отъезда автобуса на базу, происходило такое общение», – рассказывает сын Валерия Харламова, заместитель спортивного директора ХК ЦСКА Александр Харламов.

В сборную Валерий Харламов попал в 1968 году. Вскоре тройка Михайлов – Петров – Харламов станет настоящим кошмаром для лучших защитников мира. Говорят, после первой игры Суперсерии СССР – Канада 1972 года канадцы предложили Харламову миллион долларов, чтобы он перешел в НХЛ.

Двукратный олимпийский, восьмикратный чемпион мира, о внутренних турнирах и говорить не стоит, Харламов добился всех возможных вершин в спорте и делал это настолько красиво, что им восхищались даже соперники.

«Перед второй игрой, которая должна была состоятся в Торонто, наш тренер, Гарри Синден, подошел ко мне и сказал: "Харламов нас громит. Нужно, чтобы ты вышел на лед против Харламова. Возьмешься?". Для меня было большой честью услышать такое от тренера. Моя игра... Я вовсе не грубый или жесткий парень, я просто "катался". Мне кажется, он ценил то, что я просто старался с ним "кататься", а не ставить ему препятствия», – вспоминает канадский хоккеист, участник Суперсерии 1972 года Рон Эллис.

Кумир миллионов, которому стоя рукоплескали канадские болельщики, в жизни Харламов был невероятно скромным человеком. Вячеслав Фетисов жил в соседнем подъезде с дедом Валерия, который их однажды и познакомил.

«Подъезжает машина, белая "Волга", выходит Валерий Харламов – он был небожитель для всех нас, но при этом такой простой в общении человек. Подходит вместе с дедом ко мне. Дед говорит: "Вот, Валер, Славка у нас во дворе живет, в ЦСКА играет". Он дал мне руку, потрепал по голове: "Ну, может быть, когда-нибудь вместе сыграем"», – рассказывает депутат Госдумы двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Через четыре года Фетисов вошел в раздевалку взрослой команды ЦСКА, и Харламов вспомнил давнюю встречу. Шесть лет они играли вместе, даже в одной пятерке.

«И когда уже в завершение своей карьеры – и моей, и Володи – мы говорили, он говорит: "Если я буду тренировать кого-то, я пойду тренировать детей"», – говорит двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов.

Валерий Харламов погиб в августе 1981 года в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве. Великого хоккеиста хоронили, как и Владимира Высоцкого, всей страной. С того же года детско-юношеская хоккейная школа ЦСКА носит имя легенды № 17.