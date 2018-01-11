В WADA назвали «устаревшими» обвинения хакеров в адрес Макларена

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало обвинения хакерской группы Fancy Bear в наличии у организации связей с ФБР.

По словам менеджера по связям с общественностью и коммуникациям WADA Мэгги Дюран, информация, полученная хакерами, является «устаревшей».

«Как вы знаете, Fancy Bear – преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и ее партнеров. Все, что они опубликовали 10 января, устарело», – приводит слова Дюран РБК.

Напомним, ранее хакеры опубликовали документы, которые содержат доказательства, что целью работы комиссии Ричарда Макларена была не борьба с допингом, а лишь стремление заполучить козыри в борьбе с МОК, а также добиться отстранения сборной России от Олимпийских игр. Однако подлинность этих бумаг не подтверждена.

Вместе с тем в Fancy Bear утверждали, что WADA было тесно связано с американским Федеральным бюро расследований. В частности, один из основных сотрудников компании получил премию директора ФБР.