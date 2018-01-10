Бои без правил: хоккеисты «Авангарда» подрались на новогоднем корпоративе

Хоккеисты омского «Авангарда» устроили драку без правил на новогоднем корпоративе. Инцидент произошел в ресторане «Оскар», сообщает портал Sports.ru.

Как отмечается, на вечеринке по случаю праздника, нападающий «ястребов» Михаил Фисенко избил форварда команды Андрея Стася, которому пришлось обратиться за медицинской помощью.

Во время этого конфликта «прилетело» и супруге Стася - Валерии, которая вступилась за мужа и попыталась прекратить потасовку. Девушка получила удар в лицо от защитника клуба Максима Чудинова.

Последствия этого конфликта были отчетливо видны на лице у Стася во время матча с «Куньлунем»: маска защищала сломанный нос хоккеиста, а на лице были видны ссадины и синяки.

Сведения об этом ЧП подтвердили источники «Бизнес Online».