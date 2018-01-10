Достоверность информации хакеров о Макларене вызывает опасения - депутат Госдумы

Хакерская группа Fancy Bears выяснила, что комиссия Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена тесно связана с американским Федеральным бюро расследований. В частности, один из основных сотрудников компании получил премию директора ФБР.

Хакеры также заявили о вскрытии переписки Международного Олимпийского Комитета, из которой выяснилось, что целью Ричарда Макларена было изгнать Россию с Олимпиады. Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с радиостанцией «Звезда» отметила, что такого рода информацию необходимо проверять.

«Достоверность такой информации вызывает опасения, возможно, что это как-то сфальсифицировано и могут в этом обвинить именно Россию. Могут сказать, что якобы специально русские это делают. При этом, возможно, эта информация имеет место быть правдой. Если бы это подтвердилось документами законными, имеющими официальный характер, тогда на это, конечно, надо было бы очень жестко реагировать», - сказала Журова.

Ранее хакеры опубликовали документы, которые содержать доказательства, что что целью работы комиссии Ричарда Макларена была не борьба с допингом, а лишь стремление заполучить козыри в борьбе с МОК, а также добиться отстранения сборной России от Олимпийских игр. Однако подлинность этих бумаг не подтверждена.