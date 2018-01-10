Форвард «Манчестер Юнайтед» отказался от контракта из-за предсказания вуду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку не стал продлевать в 2017 году контракт с британским клубом «Эвертон» из-за предсказания вуду.

По словам главного акционера «Эвертона» Фарада Мошири, он дважды уговаривал Лукаку остаться в клубе.

«Я потратил два лета, чтобы сохранить Лукаку. В 2016-м я три месяца разговаривал с его агентом, с ним самим, с его матерью и семьей, и смогли удержать его еще на год. Прошлым летом мы предлагали ему лучшие условия, чем "Челси". Что бы они ни предлагали Лукаку, мы давали больше. Но он не хотел оставаться», – приводит слова Мошири The Guardian.

Вместе с тем когда Лукаку отправился в офис «Эвертона», чтобы подписать новый контракт, он позвонил своей матери, которая рассказала ему, что во время паломничества в Африку она встретила служителя культа вуду, который якобы предсказал, что ее сыну стоит перейти в «Челси».

По данным издания, после этого разговора футболист передумал оставаться в «Эвертоне», однако, вопреки предсказанию, принял решение перейти в «Манчестер Юнайтед», а не в «Челси».

Напомним, Ромелу Лукаку перешел из «Эвертона» в стан «красных дьяволов» 8 июля 2017 года. Сумма трансфера составила 75 миллионов фунтов.