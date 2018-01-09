Назван самый дорогой футболист в мире

Бразильский форвард Неймар стал самым дорогим футболиста мира по версии Football Observatory CIES. Эксперты рассчитали трансфертные значения игроков, выступающих в пяти крупнейших европейских лигах.

Отмечается, что в оценке учитывались такие ключевые критерии, как возраст, амплуа, продолжительность действующего контракта, роль в сборной стрны и игровые показатели.

Трансферная стоимость Неймара, который летом перешел из испанской «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен» за 222 млн евро, была оценена в 213 млн евро. На второй строчке аргентинец Лионель Месси («Барселона»), стоимость которого достигла отметки в 202 млн евро.

В пятерку также вошли нападающие Харри Кейн («Тоттенхем»), Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Паоло Дибала («Ювентус»).

А вот обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, который выступает за мадридский «Реал», занял лишь 49-е место. Эксперты его оценили его трансферную стоимость в 80,4 млн евро.