СМИ: Williams в ближайшие дни подпишет трехлетний контракт с Сироткиным

Команда «Формулы-1» Williams в ближайшие дни подпишет контракт с российским гонщиком Сергеем Сироткиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на mtv.fi. Напарником россиянина станет 19-летний канадец Лэнс Стролл, а соглашение предполагается заключить на три года.

Ранее на его место претендовал польский пилот Роберт Кубица, однако его менеджер Нико Росберг предложил семь миллионов долларов за предоставление своему протеже места в кокпите на первых семи этапах будущего чемпионата.