Российские конькобежцы выиграли золото в мужском и женском командном спринте на ЧЕ

Российские мужская и женские сборные победили на ЧЕ по конькобежному спорту в Коломне.

Мужская сборная России завоевала золото чемпионата Европы в Коломне в командном спринте, сообщает «СЭ». За нашу сборную выступали Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Денис Юсков и Алексей Есин.

Чуть ранее и женская сборная России победила в ЧЕ в этой же дисциплине. Команду представляли Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Елизавета Казелина и Екатерина Шихова.