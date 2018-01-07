Российские конькобежцы выиграли золото в мужском и женском командном спринте на ЧЕ
Мужская и женская сборные России по конькобежному спорту завоевали золотые медали в командных гонках на чемпионате Европы, проходящем в Коломне.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Российские мужская и женские сборные победили на ЧЕ по конькобежному спорту в Коломне.
Мужская сборная России завоевала золото чемпионата Европы в Коломне в командном спринте, сообщает «СЭ». За нашу сборную выступали Руслан Мурашов, Павел Кулижников, Денис Юсков и Алексей Есин.
Чуть ранее и женская сборная России победила в ЧЕ в этой же дисциплине. Команду представляли Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Елизавета Казелина и Екатерина Шихова.