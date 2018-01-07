Белорус стал победителем этапа Кубка мира по фристайлу

Антон Кушнир и Александра Романовская успешно выступили на этапе Кубка мира по лыжной акробатике и попали в пятерку финалистов. Соревнование состоялось в Москве.

Победителем состязания стал белорусский фристайлист Антон Кушнир. Ему удалось набрать 126,55 баллов, в результате чего он опередил россиянина Илью Бурова на 0,76 очков. Таким образом, спортсмену из России досталась серебряная медаль.

На третьем месте оказался также российский фристайлист Станислав Никитин.

В женских соревнования Александре Романовской досталось серебро. Ее результат составил 84,48 балла.

Четвертое место заняла Анна Гуськова.

Олимпийская чемпионка 2014 года Алла Цупер оказалась на пятом месте.