Болельщик, поймавший медаль МЧМ-2018 по хоккею, «превратился» в шведа: видео
Капитан сборной Швеции очень огорчился второму месту своей команды в молодежном чемпионате мира по хоккею и выбросил серебряную медаль на трибуны стадиона, которую поймал один из болельщиков.
Видео: Hocley.Loves / instagram
Капитан молодежной сборной Швеции Лиас Андерссон после проигранного финала молодежного чемпионата мира по хоккею в США настолько расстроился, что выбросил свою серебряную медаль на трибуны.
Награду поймал один из болельщиков, который не только попозировал с серебряной наградой, но и удивил окружающих своей находчивостью. Под хоккейным свитером с надписью American (Американец) у него оказался игровой свитер сборной США, а под ним обнаружился свитер сборной Швеции, что находчивый болельщик и продемонстрировал, моментально превратившись в фаната «тре крунур».