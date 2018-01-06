Десятки людей пострадали во время обрушения ограждения стадиона: видео
В Кувейте в финальном матче Кубка наций Персидского залива между командами Омана и ОАЭ обрушилось ограждение и люди упали с трибун.
Видео: twitter.com / dralmutawaa
На проходящем в Кувейте финальном матче Кубка Персидского залива между сборными Омана и ОАЭ ограждение не выдержало наплыва болельщиков и обрушилось. Десятки людей пострадали при падении с трибун.
11 человек были госпитализированы, около двух десятков получили легкие травмы, сообщает Gulfnews.
Подобный инцидент случился 30 сентября во Франции во время матча между командами «Амьен» и «Лилль».
Стоит отметить, что в финальном матче победу одержала команда Омана, победив в серии послематчевых пенальти.